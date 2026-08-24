Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24 đến 25/8.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Anh Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý đồng chí Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore.

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore.

Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore, vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 vừa qua.

Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có cơ chế tương tự với Đảng Hành động Nhân dân Singapore.