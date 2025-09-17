Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác ở Tiểu đoàn 36

Qua các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích, đơn vị xuất hiện nhiều tấm gương sáng, trong đó Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 36 là một tấm gương điển hình tiêu biểu.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định người chính trị viên phải gần gũi, sẻ chia như một người anh, người bạn của bộ đội, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn chú trọng tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn được thủ trưởng Bộ Tham mưu, Quân đoàn 12 trao bằng khen tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song, đồng chí cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân đoàn, Bộ Tham mưu. Với tinh thần trách nhiệm, đồng chí thường xuyên tham mưu chủ trương, biện pháp sát đúng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết, tự phê bình và phê bình.

Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đồng chí cùng tập thể Đảng ủy Tiểu đoàn đã xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong thực tiễn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn luôn khiêm tốn, chịu khó học hỏi, bám sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống bộ đội. Từ đó, nhiều mô hình học và làm theo Bác được triển khai hiệu quả như: “Mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ; “Tủ sách Bác Hồ” với sự tham gia sưu tầm, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ; “Vườn hoa thanh niên”, khu giải trí ngoài trời... Các mô hình này góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, cải thiện đời sống tinh thần cho bộ đội.

Bên cạnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn còn tích cực tham gia các hội thi, hội thao. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng chí đạt nhiều thành tích nổi bật: Giải ba Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân đoàn năm 2023; Giải nhất tập thể, giải Nhì toàn năng tại Hội thi chính trị viên, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tác chiến điện tử toàn quân năm 2024. Thông qua các hội thi, hội thao, đồng chí không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn, năng lực toàn diện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh người cán bộ chính trị tiêu biểu trong thời kỳ mới - vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, gần gũi với quần chúng, tận tụy với công việc.

Đại tá Nguyễn Xuân Chức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, nhận xét: “Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn là cán bộ năng nổ, trách nhiệm, có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao công tác Đảng, công tác chính trị và huấn luyện. Đồng chí được cấp ủy, chỉ huy đánh giá cao, tập thể tin yêu, là tấm gương tiêu biểu cho đồng chí, đồng đội noi theo”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn tại Hội nghị tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân năm 2020.

Với những nỗ lực, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019, 2020, 2023); là 1 trong 16 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021; năm 2023 được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, đồng chí còn được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành tích của đồng chí góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tiểu đoàn 36 và toàn Quân đoàn.

Bài và ảnh: CHU ĐỨC TRUNG