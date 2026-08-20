"Soi" camera AI phát hiện vi phạm giao thông, CSGT đến tận nơi xử lý

Ghi nhận trong sáng 20/8, tại Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), thông qua hệ thống camera AI, cán bộ điều hành tại trung tâm đã phát hiện, thông báo các trường hợp vi phạm dừng, đỗ sai quy định tại nhiều tuyến đường cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường để trực tiếp xử lý.

Hình ảnh các phương tiện dừng đỗ sai quy định trên đường Tràng Thi bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Văn Yên).

Cụ thể, khoảng 10h55, qua hệ thống camera AI, cán bộ điều hành tại trung tâm ghi nhận tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên đường Tràng Thi. Ngay sau khi phát hiện, thông tin về vị trí, tình hình giao thông được chuyển đến tổ tuần tra, kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Nhận tin báo, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã tới hiện trường, ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm và lập biên bản xử phạt với một tài xế taxi tên N.H.V., do có hành vi dừng đỗ xe sai quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ trung tâm, Đội CSGT đường bộ số 1 đã cử tổ công tác tiếp cận hiện trường để xử lý (Ảnh: Văn Yên).

Với vi phạm nêu trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Cùng thời điểm, trên đường Giải Phóng (khu vực gần cổng Bệnh viện Bạch Mai), hệ thống camera AI tiếp tục ghi nhận một số ô tô dừng, đỗ sai quy định. Ngay lập tức, thông tin được truyền đến tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4.

Có mặt tại hiện trường, tổ công tác đã kiểm tra và lập biên bản xử lý 2 trường hợp tài xế ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Các tài xế vi phạm được xác định là anh T.V.S. (SN 1978) và anh P.X.H. (SN 1997). Với vi phạm nêu trên, các tài xế sẽ bị xử phạt số tiền 700.000 đồng.

Cán bộ CSGT theo dõi tình hình giao thông tại Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Ảnh: Văn Yên).

"Do đang phải chờ khách nên tôi có dừng xe tại đây. Tôi không ngờ việc này lại bị hệ thống camera AI phát hiện, tôi xin rút kinh nghiệp", tài xế H. trình bày với tổ CSGT khi bị lập biên bản xử phạt.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, hệ thống camera AI được vận hành nhằm tăng cường khả năng giám sát, phát hiện vi phạm và theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến, nút giao.

"Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông, cán bộ điều hành có thể nhanh chóng thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ trên đường để kiểm tra, xử lý", Trung tá Thành nói.