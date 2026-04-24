Sân Chi Lăng sẽ bị phá dỡ sau 12 năm vướng vào đại án

Ngày 24/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng. Gói thầu có giá dự toán ban đầu hơn 4,66 tỷ đồng (đã bao gồm VAT, chi phí phá dỡ, đổ thải và các khoản liên quan).

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng, giảm hơn 2,4 tỷ đồng so với giá gói thầu. Ngoài ra nhà thầu phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bù trừ giữa chi phí phá dỡ và giá trị vật tư thu hồi sau tháo dỡ.

Trước đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 14 thửa đất. Giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng.

Việc đấu giá nhằm thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.