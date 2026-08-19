Phường nằm dưới phễu bay Tân Sơn Nhất tăng cường ngăn UAV xâm nhập

Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường An Nhơn (TPHCM) cho biết, sau một số vụ UAV, diều xâm nhập trái phép không phận sân bay Tân Sơn Nhất, địa phương đã triển khai tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc không xâm phạm hành lang an toàn bay.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai các tổ công tác có trang bị súng chế áp UAV đi tuần tra trên địa bàn, kết hợp với vọng quan sát phòng không để phát hiện sớm các tình huống có vật thể bay xâm nhập.

Phường An Nhơn nằm trong phạm vi đường lên xuống của máy bay (phễu bay) tại sân bay Tân Sơn Nhất (Đồ họa: Ngọc Tân).

"Mỗi ngày, hàng trăm chuyến bay chở theo hàng vạn sinh mạng đang lướt qua bầu trời An Nhơn ở độ cao cực thấp để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Một hành vi vô ý có thể gây ra thiệt hại khôn lường", đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường chia sẻ.

Theo địa giới hành chính, phường An Nhơn có một phần diện tích nằm ngay dưới đường lên xuống của máy bay (phễu bay) tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Nhơn nêu 4 hành vi bị nghiêm cấm, gồm thả diều gần đường băng và hướng máy bay cất, hạ cánh; bay flycam/drone khi chưa được cấp phép và chưa đăng ký định danh; dùng đèn laser, đèn led công suất lớn chiếu lên trời làm lóa mắt phi công; thả chùm bóng kích thước lớn hoặc đèn trời vào hành lang bay.

Lực lượng quân sự phường An Nhơn sử dụng súng chế áp thiết bị bay không người lái (Ảnh: Ban CHQS phường An Nhơn).

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường An Nhơn cho biết, người dân vi phạm sẽ bị phạt tiền 20-40 triệu đồng với cá nhân; lên đến 80 triệu đồng với tổ chức; đồng thời bị tịch thu ngay lập tức toàn bộ diều, flycam, đèn laser.

Trường hợp các hành vi trên gây ra sự cố hàng không, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cản trở giao thông đường không, mức án lên đến 15 năm tù.

Trước đó, ngày 11/8 và 13/8, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 vụ vật thể bay (gồm UAV và diều) uy hiếp hành lang an toàn không lưu, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, nhà chức trách đã xác định được nhóm người thả diều gần sân bay và đang tiến hành xử lý.