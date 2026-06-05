Phú Thọ sẽ có thêm công viên nghĩa trang 80ha

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công viên nghĩa trang Mông Hóa 1 tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.

Dự án xây dựng khu nghĩa trang với đa dạng các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu an táng của người dân với công nghệ an táng khoa học, tiên tiến, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 80ha; sản phẩm dịch vụ cung cấp gồm đất mộ phần phục vụ an táng theo hình thức chôn cất một lần, cát táng và sau hỏa táng.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 607 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện dự án 555,8 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 51,2 tỷ đồng.

Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ, nằm ngay sát trục đường quốc lộ 6, cách trung tâm Hà Nội 52km (Ảnh: Lạc Hồng Viên).

Về phương án huy động vốn, quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương trên 91 tỷ đồng, còn lại là vốn vay.

“Tổng vốn đầu tư nêu trên là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, xây dựng và pháp luật khác có liên quan”, quyết định của Phú Thọ nhấn mạnh.

Phú Thọ nêu rõ thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Đất nghĩa trang được sử dụng đất ổn định lâu dài. Tiến độ thực hiện dự án khoảng 60 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư.

Sở Tài chính Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với diện tích thuộc quy hoạch rừng sản xuất khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng rừng, Phú Thọ sẽ thực hiện quản lý theo quy định tại Điều 48 Luật Lâm nghiệp và Quy chế quản lý rừng quy định tại Nghị định 156/2018 của Chính phủ.

Trong quá trình triển khai nếu phát hiện thấy các di tích, di vật, cổ vật, nhà đầu tư cần giữ nguyên hiện trường, báo cho cơ quan chức năng biết để xử lý theo quy định.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong hoạt động xây dựng các hạng mục cũng như trong quá trình sản xuất vận hành dự án, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động trong khu vực dự án.

Nhà đầu tư phải lựa chọn thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn quy định; sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ...