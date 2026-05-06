Phú Quốc lắp camera phạt nguội, du khách vi phạm giao thông xử lý ra sao?

Ngày 6/5, Trạm CSGT Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết hệ thống camera giám sát (phạt nguội) đã đi vào hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân và du khách.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hậu, Cán bộ Trạm CSGT Phú Quốc cho biết, qua thời gian thí điểm, số vụ vi phạm đã có xu hướng giảm.

Không có trường hợp ngoại lệ đối với du khách vi phạm giao thông trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Bên cạnh việc giám sát người dân địa phương, lực lượng chức năng cũng đặc biệt lưu ý đối với du khách thuê xe máy di chuyển trong khu vực nội ô.

Theo quy định, khách du lịch phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc an toàn giao thông. Trong trường hợp phát hiện vi phạm qua hình ảnh, chủ phương tiện (người cho thuê xe) sẽ là đối tượng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, đối với những trường hợp quá thời hạn xử phạt vi phạm hành chính mà chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, Trạm CSGT Phú Quốc sẽ tiến hành gửi thông báo xác minh về địa chỉ đăng ký của chủ phương tiện để xử lý theo đúng trình tự pháp luật.