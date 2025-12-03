Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An làm Bí thư Cao Bằng

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với ông Phan Thăng An.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định ông Phan Thăng An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết việc điều động, chỉ định ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá ông Phan Thăng An là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự lớn trong quá trình công tác và cũng là trách nhiệm cao cả trước Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Ông An cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo.

Theo tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, mọi động lực và mục tiêu phát triển đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trước đó, ông Quản Minh Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thăng An quê Đà Nẵng, là tiến sĩ kinh tế.

Ông An từng giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau đó, ông được phân công công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và lần lượt đảm nhiệm các vị trí Vụ phó, Vụ trưởng Địa phương II; Cục trưởng Bảo vệ Chính trị nội bộ; Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 12/2022, ông An được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và giữ cương vị này đến nay.