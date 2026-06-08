Phó Thủ tướng mong đón các liệt sỹ ở công viên Lê Thị Riêng về Đất Mẹ

Sáng 8/6, tại TPHCM diễn ra Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng).

Hội thảo có sự tham dự, chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Hội thảo xác minh nơi chôn cất liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cả nước đang thực hiện những ngày tháng cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định đây không chỉ là một cuộc hội thảo khoa học mà còn là dịp làm sáng tỏ sự thật lịch sử còn chưa được giải đáp trọn vẹn. Đồng thời, sự kiện thể hiện sâu sắc đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến xương máu cho độc lập dân tộc.

"Hội thảo hôm nay vừa là khoa học, vừa là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đầy ắp và nặng lòng biết ơn; đồng thời mang tính chất quyết định, đòi hỏi chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề để thống nhất nội dung trọng tâm trước khi có thể tiến tới việc khai quật thực địa", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại lịch sử hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Gia Định, Phó Thủ tướng chia sẻ nỗi trăn trở, canh cánh của Đảng, Nhà nước và nhân dân khi việc tìm kiếm, quy tập trước đây gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kỹ thuật và thiếu hụt thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nam Anh).

Đến nay, nhiều tài liệu quân sự, kho ảnh giải mật từ phía Mỹ cùng sự hỗ trợ tận tâm của các nhân chứng lịch sử - trong đó có cựu chiến binh Mỹ Robert Ambrose Connor - đã giúp củng cố hồ sơ, mở ra cơ sở thực tiễn vô cùng quý giá.

Để chuẩn bị cho công tác khai quật thực địa, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận, thống nhất 3 nội dung trọng tâm gồm: rà soát toàn diện độ tin cậy của nguồn tài liệu giải mật; xác định quy mô, phạm vi khu mộ và thống nhất phương án thăm dò kết hợp giữa phương pháp truyền thống với công nghệ hiện đại như radar xuyên đất quét ngầm; từ đó đề xuất cơ chế phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng quy trình.

Kết thúc bài phát biểu, Phó Thủ tướng xúc động bày tỏ: "Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi tư liệu được đối chiếu, mỗi ký ức được nhắc lại hôm nay đều mang ý nghĩa rất đặc biệt để mong được đón các anh hùng trở về cùng Đất Mẹ và đồng đội...".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cựu binh Mỹ và chuyên gia quy tập hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Nam Anh).

Tại hội thảo, đại diện Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động Sài Gòn - Gia Định đã điểm lại các trận đánh tại Sài Gòn trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 như trận tại Dinh Độc Lập, Đài phát thanh, Đại sứ quán Mỹ... và số lượng liệt sỹ hy sinh tại từng điểm.

Vị đại diện cho biết, đến nay, nhiều gia đình chiến sĩ biệt động vẫn đau đáu với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là thân nhân của mình. Ông hy vọng hội thảo sẽ đạt được kết quả để sớm đưa các anh hùng liệt sỹ về với gia đình.

Cũng tại hội thảo, đại diện Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã báo cáo thẩm định kết quả nghiên cứu vị trí mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Qua đó, Cục Tác chiến đánh giá nhóm nghiên cứu đã dày công thu thập tư liệu, đặc biệt là 3 bức ảnh tư liệu được nhóm thu thập.

Trước đó, nhóm nghiên cứu với sự tham gia của Bộ Tư lệnh TPHCM và KTS Nguyễn Xuân Thắng đã mất tới 4 năm để chứng minh được 3 bức ảnh chụp cảnh chôn cất liệt sỹ năm 1968 đều được chụp tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.