Ông Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Huế

Ngày 27/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, tặng quà thương binh Lê Thoàn (Ảnh: Đức Quang).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm hai gia đình chính sách tại phường Vỹ Dạ, gồm bà Phan Thị Tịnh (vợ liệt sỹ) và ông Lê Thoàn (thương binh 4/4). Ông Trịnh Văn Quyết đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống người có công và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tại hội trường UBND phường Mỹ Thượng, đoàn công tác đã trao 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng.

Phát biểu ôn lại chặng đường đã qua, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, ký ức hào hùng về mùa Xuân đại thắng 1975 cách đây 51 năm vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm hỏi gia đình liệt sỹ ở thành phố Huế (Ảnh: Đức Quang).

Trong thắng lợi vĩ đại ấy, thành phố Huế tự hào là một trong những địa phương được giải phóng sớm (ngày 26/3/1975), góp phần mở toang cánh cửa để đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc trọn vẹn sự nghiệp thống nhất non sông.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, mảnh đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế từ thời khai phá bờ cõi cho đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng kiến, đóng góp biết bao xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Biết bao người con ưu tú của Huế đã ngã xuống; bao người Mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận và lặng thầm gánh chịu nỗi đau mất mát khôn nguôi. Tổ quốc ghi công, Đảng và nhân dân đời đời ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những sự hy sinh cao cả ấy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Huế tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, lọt bất kỳ trường hợp nào. Thành phố Huế phải đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi, phấn đấu để mọi gia đình chính sách trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế (Ảnh: Đức Quang).

“Sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, chứ không chỉ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm hỏi và tặng quà nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm.