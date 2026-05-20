Ông Phạm Tất Thắng làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận TW

Thứ tư, 20/05/2026 - 15:25

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Sáng 20/5, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương) tổ chức hội nghị Công bố quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, ông Phạm Tất Thắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Tất Thắng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc ông Phạm Tất Thắng được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đồng thời mong muốn tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Ban hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

"Với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Tất Thắng sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Long Hải tin tưởng.

Bày tỏ vinh dự được tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách này, tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, chúng ta đang trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất; cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng cao, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện.

Đây là yêu cầu rất cao đặt ra cho Đảng bộ, tập thể Đảng ủy cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo Đảng bộ cơ quan hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

"Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Đảng uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương," ông Phạm Tất Thắng bày tỏ.