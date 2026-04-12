Phát thanh phải dẫn dắt, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước

Tối 11/4, lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại sự kiện (Ảnh: QMG).

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định phát thanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng, là kênh thông tin chủ lực, tiên phong trong định hướng dư luận và phản ánh trung thực đời sống xã hội.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò dẫn dắt, thích ứng linh hoạt với xu thế truyền thông hiện đại.

Theo ông, phát thanh không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà phải chủ động định hướng nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan phát thanh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí, giữ vững vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đài phát thanh - truyền hình địa phương cần trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực phát thanh, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Theo ông, mỗi chương trình phát thanh cần bảo đảm truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, những làn sóng phát thanh đã mang hơi thở của đời sống, từ công trường, cảng biển đến các bản làng... (Ảnh: QMG).

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết địa phương những năm qua đã trở thành điểm sáng về đổi mới và phát triển toàn diện, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của phía Bắc.

Ông cho rằng trong hành trình phát triển đó, báo chí nói chung và phát thanh nói riêng đóng vai trò quan trọng khi không chỉ truyền tải thông tin mà còn là cầu nối niềm tin giữa Đảng, chính quyền và người dân.

Những làn sóng phát thanh đã mang hơi thở của đời sống, từ công trường, cảng biển đến các bản làng, góp phần lan tỏa khát vọng vươn lên và những giá trị tích cực trong xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc sẽ là nguồn cảm hứng để những người làm nghề tiếp tục sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 34 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trong cả nước, với gần 350 tác phẩm ở nhiều thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc.

Đáng chú ý, gần 100 tác phẩm podcast tham gia đã cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của phát thanh trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng theo hướng đa dạng và linh hoạt hơn.

Ông Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc (Ảnh: QMG).

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ truyền tải thông tin mà còn kết nối cảm xúc với người nghe.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung, từ đó khẳng định vị thế của phát thanh trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn để các nhà báo trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và định hình hướng đi cho phát thanh trong tương lai.

Chuỗi hoạt động chuyên môn, hội thảo và giao lưu nghề nghiệp trong khuôn khổ liên hoan được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn các vấn đề cốt lõi của phát thanh hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Từ những yêu cầu đặt ra tại sự kiện, ngành phát thanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.