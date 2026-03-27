Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời ông Nguyễn Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Việt Hùng. Bà Vân bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Hùng sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Việt Hùng (48 tuổi), quê thành phố Hà Nội, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được điều động, ông Nguyễn Việt Hùng từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD.

Tháng 9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.