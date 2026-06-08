Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 8/6, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, nông dân tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chiến lược trong phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển.

Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, quan trọng hơn phải xác định phương hướng, giải pháp đột phá để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

Theo ông Tú, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân và giai cấp nông dân cả nước đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hàng triệu hộ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Nông dân tiếp tục là “bệ đỡ” của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu. Công tác Hội có nhiều đổi mới; các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất được nhân rộng. Đối thoại giữa chính quyền và nông dân được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam và bà con nông dân cả nước.

Gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Khổng Chí).

Tuy nhiên, ông Trần Cẩm Tú cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế như: Hoạt động của Hội chưa đồng đều; việc hỗ trợ nông dân còn hạn chế; sản xuất còn manh mún, liên kết yếu. Trong khi năng suất lao động thấp; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ còn chậm. Tình trạng “được mùa mất giá”, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra…

Nghị quyết của Đảng xác định rõ, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn hiện đại; nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện.

Để thực hiện mục tiêu đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa.

Hai là, lấy nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ba là, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy các phong trào thi đua; mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân.

Năm là, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân và giai cấp nông dân phát triển toàn diện.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng 8/6 (Ảnh: Khổng Chí).

“Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác và phát triển, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng.

Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

81 người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến chiều 8/6 sẽ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuối chiều cùng ngày, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiến hành họp báo thông tin về kết quả Đại hội.