Ninh Bình đóng 16 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt Bắc - Nam

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với UBND phường Phủ Lý, UBND xã Bình Mỹ và Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh tổ chức đóng 16 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các lối đi tự mở bị đóng tại nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gồm: Km67+066, Km67+095, Km67+185, Km67+205; Km56+840, Km56+905, Km56+950, Km56+995; Km57+017, Km57+050; Km58+160, Km58+537; Km65+651, Km65+798, Km65+817 và Km65+830.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây đều là những điểm giao cắt tự phát, không được cấp phép, thiếu hệ thống cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Quá trình tổ chức thực hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân không bị xáo trộn.

Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc xóa bỏ các lối đi tự mở là giải pháp quan trọng nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, hạn chế các điểm giao cắt nguy hiểm, qua đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.