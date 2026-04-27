Nhiều người được trực tiếp chạm, xem 3 chú hổ

Vượt gần 100km, du khách đến xem 3 hổ con ở vườn thú Quy Nhơn (Video: Doãn Công).

Ngày 26/4, hàng nghìn du khách, đặc biệt là trẻ em, tỏ ra thích thú khi lần đầu tận mắt xem 3 hổ con hơn 20 ngày tuổi tại vườn thú Safari Park Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Theo nhân viên vườn thú, 3 hổ con Bengal (1 đực, 2 cái) nặng 4-5kg, được đặt tên Hùng, Hà, Trang, nhằm tạo sự gần gũi với du khách. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, vườn thú đưa hổ con ra ngoài từ 8h30 đến 9h30. Đây cũng là thời gian để hổ con tắm nắng và phục vụ du khách tham quan.

Vượt quãng đường gần 100km, anh Huỳnh Công Thạch (37 tuổi, trú tại phường Bồng Sơn, Gia Lai) cùng vợ con đến từ sớm để tận mắt ngắm 3 hổ con. Anh cho biết đây là lần đầu gia đình nhìn thấy hổ ngoài đời, những chú hổ con còn nhỏ trông rất đáng yêu.

Dù mới hơn 20 ngày tuổi, 3 hổ con vẫn rất năng động khi được tách khỏi mẹ khoảng 1 giờ để tắm nắng và phục vụ du khách tham quan dịp lễ.

Một em nhỏ thích thú khi được chạm vào đầu hổ con.

Sau khoảng 1 giờ ra ngoài trời nắng, 3 hổ con tìm vào chỗ mát để nghỉ ngơi.

Cùng vợ và con gái đến xem hổ, anh Nguyễn Thế Anh (28 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai) cho biết nắm được thông tin về 3 hổ con trên mạng xã hội nên lên kế hoạch nghỉ lễ đi tham quan. “Lần đầu thấy hổ thật, cảm giác rất thích thú. Nhìn 3 chú hổ con đều khỏe mạnh và rất đẹp mắt”, anh nói.

Theo anh Nguyễn Hàm Minh Đức, phụ trách chăm sóc động vật tại vườn thú, hổ mẹ thường hung dữ hơn trong quá trình mang thai và sinh con. Việc chăm sóc hổ mẹ giai đoạn này cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Khi hổ mẹ mang thai sẽ được tách nuôi tại chuồng riêng, bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất và hạn chế vận động. Gần thời điểm sinh, ánh sáng trong chuồng được giảm để tạo môi trường an toàn cho quá trình sinh tự nhiên.

Trong giai đoạn sinh con, hổ mẹ cần chế độ dinh dưỡng cao để nuôi con. Sau khi sinh, hổ con được giữ yên tĩnh trong khoảng một ngày, sau đó tách khỏi mẹ để xác định giới tính, cân nặng và sát trùng rốn. Quá trình nuôi con, hổ mẹ cần không gian yên tĩnh. Sau 45 ngày, hổ con bắt đầu làm quen với thịt và khoảng 3 tháng tuổi sẽ cai sữa hoàn toàn.

Safari Quy Nhơn có diện tích gần 130ha, quy tụ hơn 40 loài với gần 1.000 cá thể, trong đó có nhiều loài quý hiếm như vượn đen, báo, gấu ngựa, voi (Ảnh: Công Sơn).

Vị trí vườn thú cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 19km (Ảnh: Google Maps).