Hổ Bengal sinh 3 con tại vườn thú ở Quy Nhơn

Ngày 23/4, đại diện một vườn thú lớn ở phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai, xác nhận thông tin một hổ mẹ thuộc giống hổ Belgan châu Á tại vườn thú đã sinh được 3 hổ con khỏe mạnh.

Sự xuất hiện của 3 chú hổ con đáng yêu tạo thêm sức hút cho du khách tham quan, đặc biệt là các bạn nhỏ.

3 cá thể hổ con giống Belgan châu Á vừa mới chào đời vào đầu tháng 4 (Ảnh: Vườn thú cung cấp).

Theo anh Nguyễn Hàm Minh Đức, phụ trách chăm sóc động vật tại vườn thú, các cá thể hổ con được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ và được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên chăm sóc.

“Trong thời gian hổ mẹ chăm con, khu vực nuôi hạn chế tối đa sự can thiệp của con người. Việc vệ sinh, kiểm tra sức khỏe được thực hiện hàng ngày để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời”, anh Đức nói.

Cũng theo anh Đức, thời gian mang thai của hổ Bengal thường kéo dài 105-115 ngày. Khoảng 45 ngày tuổi, hổ con sẽ bắt đầu làm quen với thức ăn thịt.

Một chú hổ con vui đùa cùng với nhân viên vườn thú (Ảnh: Vườn thú cung cấp).

Theo đại diện vườn thú, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5, vườn thú dự kiến bố trí khu trưng bày riêng để du khách có thể chiêm ngưỡng đàn hổ con ở cự ly gần.

Vườn thú này là công viên động vật bán hoang dã quy mô khoảng 130ha, quy tụ hơn 40 loài với gần 1.000 cá thể, trong đó có nhiều loài quý hiếm như vượn đen, báo, gấu ngựa, voi.