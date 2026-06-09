Người đàn ông tử vong trên mái nhà ở TPHCM

Tối 9/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thông Tây Hội khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên mái nhà.

Cảnh sát PCCC đến hiện trường hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân từ mái nhà xuống dưới (Ảnh: C.H.).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông T.Đ.A. (50 tuổi, ngụ trong hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu) leo lên mái nhà. Sau một lúc, gia đình không thấy ông A. trở xuống nên đi tìm. Lúc này, người thân phát hiện ông A. tử vong trên mái nhà nên hô hoán.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân.

Nghi ngờ khu vực mái nhà bị nhiễm điện, nhân viên điện lực được huy động đến hiện trường, tiến hành ngắt điện ở hẻm 380 để xử lý hiện trường.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc phòng Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) cũng có mặt hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân xuống.

Đến 23h, thi thể ông A. được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.