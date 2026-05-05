Người đàn ông nằm chết giữa đường ở TPHCM

Sáng 5/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông nằm chết trên đường ĐT 743A.

Thi thể nạn nhân nằm trên đường ĐT 743A (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, hơn 2h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường ĐT 743A, hướng từ quốc lộ 1K đi Tân Vạn. Khi đến điểm giao với đường Lồ Ồ (phường Đông Hòa), họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa đường, đầu chảy máu nên trình báo.

Công an phường Đông Hòa và nhân viên y tế đến hiện trường kiểm tra, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, người đàn ông có một số vết thương, dép và mũ nằm cách xa.

Bước đầu, công an nghi vấn nạn nhân đi bộ trên đường và bị một phương tiện tông trúng, nhưng người điều khiển xe đã rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.D. (60 tuổi, ngụ gần hiện trường).