Người dân nâng xe, cứu bé gái bị mắc kẹt dưới gầm ô tô ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h20 ngày 8/5, trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Người dân nâng ô tô, cứu nữ sinh lớp 8 bị cuốn vào gầm (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, ông Đậu Thanh Thự (58 tuổi, trú tại phường 1 Bảo Lộc) điều khiển ô tô con, xảy ra va chạm với xe đạp điện do T.G.A. (học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo em gái là T.N.M.A. (học sinh lớp 8).

Tai nạn làm T.G.A. bị hất văng về phía trước, còn em gái mắc kẹt dưới gầm ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Xảy ra vụ việc, những người có mặt tại hiện trường cùng nhau nâng ô tô, đưa nữ sinh ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, T.G.A. xây xát nhẹ, bé T.N.M.A. bị gãy xương đùi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.