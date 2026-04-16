Người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng, nhà cửa để xây cầu Tứ Liên

Những ngày gần đây tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), hàng trăm hộ dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu dài 5,15km, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, là cầu vượt sông Hồng đầu tiên khởi công trong năm 2025. Điểm đầu dự án nối từ đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đến điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Vị trí ngõ 310 Nghi Tàm và cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng, sông Đuống (Ảnh: Google Maps).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua công tác giải phóng mặt bằng đang diễn ra khẩn trương tại ngõ 310, đường Nghi Tàm. Hàng chục nhà dân, nhiều công trình đang được phá bỏ để lấy mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên.

Người dân gấp rút tháo dỡ, di dời tài sản nằm trong diện giải tỏa ở ngõ 310 Nghi Tàm để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhiều công nhân, máy móc đang hoạt động rầm rộ, phá dỡ những công trình, nhà ở người dân đã dọn đi và bàn giao cho dự án.

Để phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà dự kiến thu hồi gần 294.000m2 đất, tương ứng 732 thửa, gồm 339 thửa đất ở có nhà, 233 thửa đất nông nghiệp, 151 thửa khu bãi bồi, bãi giữa và 9 thửa do các tổ chức quản lý.

Sau khi các hộ dân di dời đi, máy móc và công nhân của đơn vị thi công sẽ tiến hành phá dỡ, giải phóng mặt bằng ngay để kịp tiến độ dự án.

Bà Hạnh (ngõ 310, đường Nghi Tàm) tiếc nuối khi phải bàn giao một phần căn nhà của mình để đơn vị thi công tháo dỡ phục vụ dự án.

"Tuy không bị tháo dỡ hết toàn bộ căn nhà mà chỉ một phần và nhiều công trình phụ, nhưng gia đình tôi cũng buồn và tiếc lắm. Nhưng dự án của nhà nước thì phải chấp hành thôi. Chính quyền chỉ cho 30 ngày để di dời, tháo dỡ, nên chúng tôi cũng tranh thủ để trả mặt bằng sớm nhất cho dự án, còn sớm ổn định lại cuộc sống nữa", bà Hạnh cho hay.

Nhiều công trình, nhà ở đầu ngõ 310 Nghi Tàm đã được phá dỡ, san lấp mặt bằng nhanh chóng chỉ trong vài ngày qua.

Đến thời điểm hiện tại, phường Hồng Hà đã hoàn tất công tác thống kê, kiểm đếm toàn bộ 732 thửa đất. Đồng thời, 332 phương án đã được phê duyệt, tương ứng với 521 thửa đất. Đa số các hộ dân cũng đã đồng thuận giải tỏa, đang gấp rút tháo dỡ, di dời tài sản.

Các hộ dân nhanh chóng di dời tài sản khỏi khu vực giải tỏa, một số gia đình đã tìm được chỗ ở mới, một số thuê trọ ở tạm và chờ phương án tái định cư.

Những chuyến xe chở hàng ra vào liên tục ở ngõ 310 Nghi Tàm để vận chuyển đồ cho các hộ dân di dời tới nơi ở mới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần 80% diện tích; riêng phường Hồng Hà đạt trên 63%.

Ông Hà Văn Dự (76 tuổi), sinh sống tại ngõ 310 Nghi Tàm hơn 70 năm nay, phải dời đi gia đình ông cũng rất tiếc nuối. Hiện trong quá trình chờ đợi phương án cấp đất tái định cư, gia đình ông Dự thuê trọ ở tạm thời gian tới.

"Công tác giải phóng, di dời gia đình tôi và người dân ở đây chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ theo yêu cầu của địa phương. Cũng không gặp quá nhiều khó khăn vì địa phương cũng bám sát và cử lực lượng dân quân tự vệ tới để hỗ trợ gia đình di dời tài sản. Mọi thủ tục đền bù cũng đã hoàn thiện", ông Dự chia sẻ.

Khu dân cư dày đặc trên đường Nghi Tàm là một trong những điểm trọng yếu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên.

Tại khu vực xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng, sông Đuống, nhiều máy móc, xà lan đang hoạt động, thi công nhiều hạng mục như cọc khoan nhồi trụ chính, hầm chui, nút giao Nghi Tàm cũng đang thi công đồng bộ.

Theo thiết kế, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 5km, gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cầu chính là cầu dây văng rộng 43m, nhịp chính 500m, trụ tháp cao 185m; đường dẫn phía Nghi Tàm rộng 48m, phía đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ) rộng 60m, kết nối đồng bộ với các nút giao, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật.