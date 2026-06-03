Nghiên cứu lấy kết quả xử lý dự án tồn đọng làm tiêu chí đánh giá cán bộ

Ngày 3/6, ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú.

Theo báo cáo, trên địa bàn phường Hạc Thành có 40 dự án tồn đọng, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Trong đó, 6 dự án đã được tháo gỡ hoặc đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách tồn đọng; 10 dự án có phương án khả thi để tiếp tục xử lý; số còn lại đang vướng mắc phức tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (thứ 4 từ trái qua) và các thành viên trong đoàn nghe báo cáo về dự án Công viên nước Đông Hương (Ảnh: Minh Hiếu).

Nhiều khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được khai thác hiệu quả; nhiều công trình xây dựng dở dang bị bỏ hoang trong thời gian dài; không ít khu vực được quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh số lượng dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh còn rất lớn. Nhiều dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có dự án hơn 20 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Quá trình xử lý các dự án gặp nhiều khó khăn do liên quan đến các giai đoạn pháp luật khác nhau, phát sinh vi phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, giải phóng mặt bằng; một số dự án còn thiếu hoặc thất lạc hồ sơ.

Nhấn mạnh quyết tâm chính trị rất lớn của Trung ương trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành và địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện song song với việc xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án của tòa án; không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới, hạn chế tối đa khiếu kiện.

Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa ở phường Hạc Thành chậm tiến độ (Ảnh: Thanh Tùng).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án tồn đọng, xác định rõ từng trường hợp đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc bản án của tòa án, ông Thái yêu cầu tập trung thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận, không để tình trạng chậm triển khai kéo dài nhiều năm. Các dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai cần được xác định là nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn; chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành việc xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong quý 3 năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các địa phương nghiên cứu đưa kết quả xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.