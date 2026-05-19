Ngắm thác 9 tầng trong khu mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan tọa lạc trên lưng chừng núi Động Tranh, thuộc dãy Đại Huệ, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh cũ khoảng 14km. Nơi đây từ lâu là điểm đến linh thiêng, gắn với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian khu mộ có địa thế đặc biệt, lưng tựa núi, phía trước mở ra cảnh quan sơn thủy hữu tình, tạo cảm giác trang nghiêm, thanh tịnh. Dự án thác 9 tầng xây dựng trong khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, được khởi công từ tháng 11/2023. Công trình đã được khánh thành vào ngày 18/5 nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Dự án Thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa - lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ. Trong ảnh, khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan nằm ở núi Động Tranh.

Công trình thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020.

Công trình nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách tham quan, viếng khu mộ; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Trong đó, vị trí hồ nước tạo mặt gương trung tâm chính là nơi tụ thủy hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính bà Hoàng Thị Loan và khu mộ cụ Nguyễn Sinh Xin (em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh), trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ giữa không gian núi rừng Động Tranh.

Điểm nhấn của khu trung tâm là hồ nước lớn với đường kính 21m được cách điệu như mặt gương lớn. Đường viền bao quanh hồ mang dáng dấp chiếc khăn vấn đầu của người phụ nữ xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng như biểu tượng của sự thanh khiết, lòng biết ơn và sự tri ân.

Tại mỗi tầng được điêu khắc một loại hoa khác nhau, góp phần tạo nên không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa. Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ cù lao: sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái.

Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, ước lệ cho sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Cánh cổng hình cung lấy cảm hứng từ vòm cổng làng quê Bắc Trung Bộ, mở ra một không gian thoáng đãng, thanh bình và hướng về quê hương Hoàng Trù, Làng Sen - nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu đường dạo đưa du khách bước vào những không gian cảnh quan khác nhau, từ đây có thể ngắm nhìn dòng nước từ hồ gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian của núi rừng Động Tranh xanh thẳm.

Công trình được triển khai trên tinh thần tôn trọng tối đa địa hình, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên hiện hữu tại khu vực núi Động Tranh. Các vật liệu sử dụng chủ yếu là đá khối, sỏi tự nhiên tại địa phương; hệ thống suối, thác được chỉnh trang trên cơ sở giữ gìn dòng chảy tự nhiên vốn có, nhằm tạo nên một không gian cảnh quan gần gũi, dung dị nhưng giàu tính biểu tượng.