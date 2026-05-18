Khánh thành công trình thác 9 tầng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chiều 18/5 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cho biết công trình thác 9 tầng là món quà giàu ý nghĩa dâng lên bà Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Theo bà Hạnh, bà Hoàng Thị Loan là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam với đức hy sinh, lòng nhân hậu và tình yêu thương dành cho các con.

“Người mẹ ấy sinh con trong trời đêm/Giữa bùn đen mà hoa sen thắm nở/Mẹ làng Sen, người mẹ Việt Nam/Đã cho đời người con quang vinh”, bà Hạnh đọc tại buổi lễ.

Đại diện ngành văn hóa Nghệ An cũng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi bà yên nghỉ trên núi Động Tranh.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, phát biểu tại lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng ở khu mộ bà Hoàng Thị Loan (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thác 9 tầng là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020.

Công trình được lấy cảm hứng từ câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, xây dựng trên cơ sở tôn tạo dòng suối tự nhiên hiện hữu tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Dự án gồm 3 phân khu chính: khu thác 9 tầng, khu trung tâm và hệ thống đường dạo cảnh quan. Trong đó, khu thác được thiết kế với 9 hồ nước và 9 tầng thác liên tục chảy, tượng trưng cho tình mẫu tử bền bỉ và 9 chữ cù lao của người Việt.

Điểm nhấn của công trình là hồ nước trung tâm đường kính 21m được tạo hình như mặt gương lớn giữa núi rừng Động Tranh. Đáy hồ trang trí họa tiết lá sen cùng 9 bông sen vàng, biểu tượng cho sự thanh khiết và lòng tri ân.

Bao quanh hồ là sân bán nguyệt rộng khoảng 280m2, sức chứa khoảng 300 người, kết hợp cổng hình cung lấy cảm hứng từ kiến trúc làng quê Bắc Trung Bộ.

Ngoài khu hồ trung tâm, hệ thống suối - thác dài khoảng 100m cùng các tuyến đường dạo tạo nên không gian cảnh quan hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Công trình thác 9 tầng được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị lịch sử tại quê hương Bác Hồ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, cho biết doanh nghiệp luôn xác định việc đồng hành cùng Nghệ An trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã tham vấn nhiều chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc và quy hoạch nhằm bảo đảm công trình vừa mang tính biểu tượng, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và tổng thể không gian di tích.

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh giàu ý nghĩa, nơi người dân và du khách dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.