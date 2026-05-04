Nam thanh niên tử vong trong ô tô đỗ ven đường

Chiều 4/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên được phát hiện trong ô tô đỗ trên quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 79A.503xx đỗ sát lề, có biểu hiện bất thường. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện một thanh niên bất tỉnh ở ghế lái nên trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ nam thanh niên tử vong trong ô tô (Ảnh: Văn Hiếu).

Nhận tin báo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, qua đó xác định người này đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi hoàn tất khám nghiệm và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong chưa được cơ quan điều tra công bố.