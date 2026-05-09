Nam sinh 12 tuổi tử vong khi trèo lên mái nhà lấy quả bóng

Tối 9/5, lãnh đạo UBND phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một học sinh tử vong nghi do điện giật. Nạn nhân là em N.H.T.H. (12 tuổi), trú tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II, H. cùng 2 em nhỏ khác đi đá bóng tại khu vực Tổ dân phố 4, phường Đô Vinh.

Hiện trường nơi nam sinh gặp nạn khi trèo lên mái hội trường để nhặt bóng (Ảnh: Minh Khuê).

Đến gần 17h40 cùng ngày, quả bóng bất ngờ bay lên mái hội trường Tổ dân phố 4 nên H. trèo lên để lấy. Trong lúc tiếp cận quả bóng, nam sinh nghi bị điện giật và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, một bảo vệ trường học leo lên ứng cứu nhưng không thể tiếp cận nạn nhân do khu vực vẫn còn điện.

Người dân sau đó liên hệ ngành điện lực để cắt điện khẩn cấp. Sau khi điện được ngắt, người dân cùng một nhân viên y tế tại địa phương đã sơ cứu cho em H..

Nam sinh tiếp tục được đưa đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cơ sở 2 cấp cứu. Tuy nhiên, đến hơn 19h cùng ngày, bệnh viện thông báo nạn nhân đã tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể em H. về nhà để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.