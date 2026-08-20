Metro Thủ Thiêm - Long Thành được thiết kế vận tốc tới 120km/h

TPHCM đang triển khai thẩm định báo cáo khả thi dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án được nghiên cứu đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập hồ sơ.

Theo đề xuất, tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44km (34,54km đi trên cao, 11,01km đi ngầm). Điểm đầu tuyến tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), nối đến sân bay Long Thành và depot Cẩm Đường (Đồng Nai).

Hướng tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong đó, đoạn qua địa bàn TPHCM dài 11,24km, đi qua hai phường Bình Trưng và Long Trường; đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai dài 35,2km, đi qua phường Nhơn Trạch, Long Thành cùng các xã Long Phước, Xuân Quế và Xuân Đường.

Tuyến được thiết kế theo mô hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa với 18 nhà ga.

Đoàn tàu động lực phân tán (EMU) trên tuyến có vận tốc thiết kế đạt 120 km/h đối với đoạn trên cao và 90km/h đối với đoạn đi ngầm; vận tốc khai thác tương ứng lần lượt là 110km/h và 80km/h. Giai đoạn đầu, đoàn tàu có cấu hình 3 toa, sức chở 1.012 khách; có thể nâng lên 6 toa trong dài hạn (sức chở 2.072 khách).

Dự án áp dụng công nghệ điều khiển tàu đạt cấp độ tự động hóa GoA4 (tàu không người lái), tiếp điện qua ray trên cao; tích hợp hệ thống thu phí tự động đa dạng hình thức.

Theo quy hoạch, Metro Thủ Thiêm - Long Thành giữ vai trò là trục đường sắt trọng điểm kết nối sân bay Long Thành với khu vực trung tâm TPHCM. Tiêu chuẩn kỹ thuật được đảm bảo đồng bộ với tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm.