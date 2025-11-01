Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Chi bộ kiểu mẫu

Chi bộ khu phố 8, phường Đông Hà có 255 đảng viên/15 tổ đảng gắn liền với 15 tổ dân phố, đa số đảng viên là cán bộ hưu trí. Đây là một trong những chi bộ đi đầu, gương mẫu trong lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác phù hợp với thực tiễn của địa phương.

“Bên cạnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nêu cao tính gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở khu phố phát huy vai trò, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động, đặc biệt là những việc làm theo Bác phải phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Nhờ vậy, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng bộ mặt của khu phố ngày một khởi sắc”, Bí thư Chi bộ khu phố 8 Trần Văn Thuận chia sẻ.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, khu phố 8 đẩy mạnh nhiều hoạt động, phong trào thi đua học tập, làm theo Bác và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu như các nguồn thu ở địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, riêng trong năm 2024, khu phố thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 101%; các nguồn quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 106,7%; “Vì người nghèo” đạt 100%...

Thành ủy Đông Hà (cũ) tặng giấy khen cho các chi bộ đạt "Chi bộ 4 tốt", trong đó có 3 chi bộ của phường Đông Hà (Ảnh: K.S).

Để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, các tổ chức chính trị-xã hội trong khu phố đã xây dựng nhiều mô hình đa dạng, thiết thực như: “Nhận giáo dục đối tượng mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”; “Cựu chiến binh, cựu quân nhân và gia đình hội viên không vi phạm pháp luật”; “Cựu chiến binh chủ động sáng tạo giữ gìn ANTT và an toàn giao thông gắn với văn minh đô thị”; “Ngõ hẻm an toàn, văn minh không rác”. Toàn khu phố đã lắp đặt 13 camera quan sát tại các địa điểm trọng yếu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị, Chi bộ khu phố 8 thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Chi bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2019-2024; UBND TP Đông Hà (cũ) tặng giấy khen đạt thành tích “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024; Đảng ủy Phường 1, TP. Đông Hà (cũ) tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt” tiêu biểu năm 2024; UBND phường Đông Hà tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ khu phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Nhân rộng nhiều mô hình hay, hiệu quả

"Phường Đông Hà hiện có 3.805 đảng viên với 90 tổ chức đảng trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, trong đó có Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, nhân tố điển hình làm theo Bác”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hà Lê Quang Việt Sơn cho hay.

Đồng chí Lê Quang Việt Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hà thông tin thêm: Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị-xã hội. Thực hiện tốt việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống việc làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; nhân rộng những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Đảng ủy phường, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Thông qua nhiều hình thức, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phường đã triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền gương người tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với các mô hình hay, cách làm theo Bác hiệu quả gắn với công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, tiêu biểu như các mô hình: “Hội Cựu chiến binh chủ động, sáng tạo trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng văn minh đô thị” của Hội Cựu chiến binh Phường 1 (cũ); “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Chi hội Cựu chiến binh khu phố 2, Phường 1 (cũ); “Ngôi nhà xanh” của Hội LHPN phường Đông Hà; “Sân chơi cho em” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Hà... Nhiều đảng viên đi đầu, gương mẫu trong làm theo Bác như: Nguyễn Đức Sanh, Phó Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng khu phố Tây Trì; Trần Văn Thuận, Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng khu phố 8; Nguyễn Viết Sèn, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 2; Trương Đình Hà, Đội trưởng Đội Trật tự số 1 (Ban Quản lý chợ Đông Hà)…

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” trong toàn chi bộ, đảng bộ. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình tạo khí thế thi đua sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có trách nhiệm, gắn bó hơn với Nhân dân. Tiêu biểu như Đảng bộ phường Đông Thanh, Đảng bộ Phường 3 và Chi bộ Phòng Nội vụ (cũ).

Kô Kăn Sương