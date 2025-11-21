Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 21/11, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hai nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển.

Nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Tổng Bí thư mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và thường xuyên trao đổi đoàn kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, kịp thời chia sẻ ý kiến về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như về tình hình khu vực và quốc tế, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Đồng thời, tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và thúc đẩy hợp tác, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu, xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế để cùng tiến vào kỷ nguyên số về AI.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy phát triển thực chất hợp tác quốc phòng; cùng hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam, qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều cùng ngày, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik chụp ảnh chung (Ảnh: TTXVN).

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của hai nước trên nhiều lĩnh vực kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị nhằm tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng, thế mạnh hợp tác của hai nước là rất lớn, hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước, theo Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.