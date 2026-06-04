Lâm Đồng thúc giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc kết nối TPHCM

Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, năm 2026, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được bố trí hơn 2.940 tỷ đồng kinh phí bồi thường, tái định cư; dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cũng được bố trí gần 1.748 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Đơn vị thi công san gạt, xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Đến nay, công tác kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đang được các địa phương triển khai. Ở dự án này, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành phê duyệt hồ sơ bồi thường cho các hộ dân, trong khi một số nơi khác còn khối lượng công việc lớn chưa hoàn thiện.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tiến độ giải phóng mặt bằng giữa các địa phương chưa đồng đều do vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh phương án bồi thường và bố trí tái định cư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phê duyệt hồ sơ bồi thường, chi trả cho người dân; hoàn thiện các khu tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo kế hoạch.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng cao tốc (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo tỉnh cho biết, đây là hai dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Do đó, các đơn vị cần tăng cường trách nhiệm, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn và triển khai dự án theo yêu cầu đề ra.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, bắt đầu từ phường 1 Bảo Lộc và kết thúc tại nút giao với cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Đức Trọng). Tuyến đường này đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng.

Với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h và tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, dự án được khởi công cuối tháng 6/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Đây là một phần quan trọng trong trục cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trong khi đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án do Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư chính, khởi công vào ngày 19/12/2025, dự kiến thông xe cuối năm 2027.