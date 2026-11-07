Chiều 7/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Khánh (TP Hà Nội) xác nhận vào trưa cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy khu nhà xưởng nằm trên đường Vân Côn.

"Bước đầu xác định vụ cháy không có thương vong về người. Tôi đang trực tiếp ở hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn", vị lãnh đạo nói.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc lên cuồn cuộn (Ảnh: Nguyễn Đức).

Anh Nguyễn Đức, nhân chứng tại hiện trường, cho biết khu vực xảy ra cháy là dãy nhà xưởng nằm trên đường Vân Côn. Thời điểm cháy là khoảng 12h15 cùng ngày.

Tại hiện trường, thời tiết có mưa nhưng khói đen từ vụ cháy vẫn bốc lên ngùn ngụt khiến nhiều người lo lắng. Một số người dân cạnh hiện trường cũng hỗ trợ cảnh sát kéo dây chữa cháy.

Người dân hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tại hiện trường (Ảnh: Nguyễn Đức).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Cảnh sát dùng máy cẩu để phá dỡ tôn bao quanh nhà xưởng, tiếp cận khu vực bên trong (Ảnh: Nguyễn Đức).

Cảnh sát cũng phong tỏa lối vào khu vực dãy nhà xưởng để phục vụ công tác chữa cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.