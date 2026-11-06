Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng 6/11, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở số 39/29 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hải Phòng, điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 cứu kịp thời cứu ông Đ.M.B. ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, lửa bùng phát tại căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 26m2. Bên trong nhà chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom.

Trước đó, Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã nỗ lực phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng không thành công. Những người có mặt thông báo có người mắc kẹt, đang kêu cứu tại tầng 1.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 3 mũi tiến công. Một tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ mang bình khí nén, đeo mặt nạ cách ly, tiến vào bên trong tìm kiếm, cứu người.

Mũi thứ hai triển khai dập lửa tại tầng 1. Mũi còn lại tiếp cận phía sau và tầng 3, phá cửa để thoát khói, tạo lối tiếp cận phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Sau quá trình triển khai, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận, đồng thời đưa chủ nhà là ông Đ.M.B. (SN 1951) ra ngoài an toàn.