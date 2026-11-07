Ngày 7/11, Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 21h45 ngày 6/11, 2 tàu cá của ông H.V.D. (SN 1972) và ông L.V.S. (SN 1959), cùng ngụ xã Tân Thủy, bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường. Đến 0h25 ngày 7/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy làm 2 chiếc tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, 1 tàu cá khác bị ảnh hưởng nhưng nhờ dập tắt kịp thời nên thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu nghi do sự cố chập điện bình ắc quy của một tàu cá.