"Không chấn hưng văn hóa, con người có thể giàu lên nhưng nghèo tự trọng"

Quan điểm này được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện 2 nghị quyết đặc biệt quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nếu Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước nhằm tăng cường “nội lực vật chất”, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, theo Tổng Bí thư, có ý nghĩa củng cố “nội lực tinh thần” quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là nền văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc, độc lập, tự chủ, tự cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Theo Tổng Bí thư, nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì văn hóa quyết định khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên.

Lãnh đạo Đảng nhận định thách thức lớn nhất với văn hóa không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng.

“Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Từ quan điểm đó, Tổng Bí thư đề nghị tập trung triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm mà trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Lãnh đạo Đảng cho rằng một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá trị. Giá trị ấy phải kết tinh được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng - sai; tốt - xấu; thật - giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong môi trường số.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên, theo Tổng Bí thư, là những phẩm chất cốt lõi.

Quan trọng hơn, Tổng Bí thư nhấn mạnh hệ giá trị không thể chỉ “viết trong văn bản”, mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh cộng đồng và thành thước đo chất lượng phát triển.

Về định hướng, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng, đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là gốc của niềm tin xã hội.

Một nội dung quan trọng được Tổng Bí thư quán triệt là trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng về chấn hưng văn hóa (Ảnh: Minh Châu).

“Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lỏng lẻo, hình thức”, Tổng Bí thư nói và cho rằng niềm tin của Nhân dân được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa.

Ông cho rằng nêu gương không phải nói cho hay, mà là làm cho đúng. Nêu gương không phải vận động chung chung, mà là kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức, kỷ luật thực thi, bởi thực tế, ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá, vươn lên.