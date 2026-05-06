Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan đổi màu tím ở Thanh Hóa

Liên quan vụ việc nước giếng khoan đổi màu, bốc mùi hôi thối tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan của các hộ dân.

Trước đó, lực lượng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đã lấy 5 mẫu nước tại gia đình các ông: Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại, Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Hiu, Nguyễn Văn Thái, đều trú tại thôn Quảng Trung.

Nước giếng của hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, đổi màu tím bất thường (Ảnh: Thanh Tùng).

Kết quả phân tích cho thấy, 3/5 mẫu nước có dấu hiệu bị ô nhiễm (chỉ tiêu độ màu, đục, mùi, chỉ số Pecmangannat, Sunfua, Cloliform, E.Coli tăng cao bất thường).

Mẫu nước của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thái có hàm lượng mangan, đục, màu, sắt tương đối cao, cần qua hệ thống lọc sơ bộ trước khi sử dụng.

Mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Hiu có hàm lượng vi khuẩn Cloliform cao nguyên nhân có thể do giếng khoan nông, thường lấy nước từ tầng chứa nước gần mặt đất, dễ bị ảnh hưởng bởi vi sinh vật từ môi trường bên trên.

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đề nghị gia đình ông Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Thoại và Đinh Văn Thao, ngừng sử dụng nguồn nước giếng, tạm thời sử dụng nguồn nước thay thế an toàn cho đến khi ô nhiễm được xử lý triệt để; đối với 2 hộ gia đình còn lại cần qua hệ thống lọc, đun sôi trước khi sử dụng.

Nhà máy giặt của Công ty TNHH BOB Hà Nội tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhiều ngày qua, người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hoang mang trước hiện tượng nước giếng khoan và suối Dòng Sông trong thôn bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm theo mùi nồng nặc.

Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, khiến nhiều gia đình không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước sạch để sinh hoạt. Họ nghi ngờ nguyên nhân chính là do việc xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội hoạt động trên địa bàn gây ra.

Ngày 15/4, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đã vào cuộc kiểm tra và lấy mẫu nước để phân tích.

Lãnh đạo Công ty TNHH BOB Hà Nội cũng thừa nhận, vào tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải đã ngủ quên, khiến nước giặt chưa qua xử lý tràn ra ngoài, gây ra sự cố môi trường.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty nêu trên dừng hoạt động sản xuất cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.