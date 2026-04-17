Vụ nước giếng khoan đổi màu tím: Do nhân viên công ty giặt ngủ quên (?)

Liên quan đến vụ việc nước giếng khoan và khe suối đổi màu tím, bốc mùi hôi thối tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân.

Ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết sau khi làm việc với 2 công ty hoạt động gần suối Dòng Sông, cơ quan chức năng xác định nguồn nước suối có màu tím bất thường là do nước thải chưa qua xử lý từ Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) đóng trên địa bàn gây ra.

Nước giếng khoan, nước suối đổi màu tím (Video: Thanh Tùng).

“Qua rà soát, có một dòng nước thải từ Công ty TNHH BOB chảy ra suối. Phía công ty đã nhận trách nhiệm về sự cố, đồng thời khắc phục bước đầu và hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân trước khi có kết quả phân tích mẫu nước. Về mùi hôi thối, hiện chưa xác định được, cần chờ kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn”, ông Vang nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH BOB Hà Nội, cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực giặt là. Thời gian qua, doanh nghiệp nhận một lô quần áo màu đỏ để xử lý. Tuy nhiên, tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải đã ngủ quên, khiến nước giặt chưa qua xử lý tràn ra ngoài, gây sự cố môi trường.

Hệ thống nước thải từ nhà máy giặt (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo lãnh đạo xã Thạch Quảng, hiện nay địa phương chưa có nhà máy nước sạch. Sau sự cố, phía công ty đã nhận trách nhiệm và hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước lọc để sử dụng tạm thời. Công ty đang lắp đặt đường ống cấp nước từ nhà máy đến các hộ dân bị ảnh hưởng trong những ngày tới.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhiều ngày qua, người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hoang mang trước hiện tượng nước giếng khoan và suối Dòng Sông trong thôn bất ngờ đổi màu, bốc mùi nồng nặc.

Nước giếng khoan đổi màu tím (Ảnh: Thanh Tùng).

Tình trạng này kéo dài gần 20 ngày, khiến nhiều gia đình không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước sạch để sinh hoạt.

Ngày 15/4, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đã vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước để phân tích.