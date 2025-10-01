Hơn 36.500 cán bộ nghỉ việc chưa được chi trả chế độ, phải xong trước 15/10

Thông tin này được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp Chính phủ chiều 1/10, về đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành mô hình này hiệu quả.

“Sau 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đã đi vào nề nếp, hoạt động quản lý Nhà nước được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành, phục vụ nhân dân”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Tất cả địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp

Về kiện toàn tổ chức và nhân sự của chính quyền địa phương, đến nay, 100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã cũng được kiện toàn.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các địa phương cơ bản đã ổn định trụ sở làm việc, nhiều nơi bố trí trụ sở dôi dư làm công trình công cộng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ cho biết vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại. Trong đó, đội ngũ cán bộ công chức ở các đơn vị cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế…

Việc cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, dù ghi nhận nhiều tiến bộ, song theo Bộ trưởng, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các phần mềm chuyên ngành ở nhiều địa phương hoạt động chưa ổn định, dẫn đến việc tiếp nhận xử lý hồ sơ kéo dài…

Ngoài ra, nhiều trụ sở, trang thiết bị ở cấp xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cơ sở dữ liệu còn lỗi, thiếu đồng bộ, dẫn đến chậm trễ, phát sinh lỗi kỹ thuật khi thực hiện hành chính điện tử.

Tăng cường nhân lực cho cấp xã

Để khắc phục tồn tại, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nề nếp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến 15/10.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh cần khẩn trương rà soát lại về trình tự thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát hiệu quả hoạt động các trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh và cấp xã để có điều chỉnh.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nhân lực cho cấp xã để đáp ứng được nhiệm vụ được giao, nhất là những lĩnh vực chuyên môn sâu. Đi kèm với đó là rà soát, đánh giá, phân loại, cơ cấu lại đội ngũ để đảm bảo được yêu cầu chất lượng và nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý nhiệm vụ hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

“Đến nay, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 15041 để hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Bộ trưởng cho biết nhiều bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn thành việc chi trả chế độ với tỷ lệ trên 90%, nhưng cũng có những bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quyết liệt, tỷ lệ chi trả còn thấp - dưới 60%.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Bộ trưởng Nội vụ, là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý cần sớm hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ cũng như doanh nghiệp Nhà nước.

“Nội dung này chúng tôi đang tổng hợp, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương để hoàn thành, dự kiến sẽ báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào ngày 3-5/10 tới", Bộ trưởng Nội vụ thông tin.