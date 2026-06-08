Hơn 100 gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026

Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 17 đến 21/6.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Dự kiến, khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cơ quan báo chí trên cả nước sẽ tham dự Hội Báo toàn quốc 2026.

Hội Báo toàn quốc năm nay quy tụ từ 100 đến 120 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các cấp hội nhà báo và cơ sở đào tạo báo chí. Đây là dịp để giới thiệu những ấn phẩm, sản phẩm báo chí tiêu biểu, phản ánh sinh động sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội báo toàn quốc năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Không gian hội báo được thiết kế với nhiều khu vực chuyên đề, trong đó nổi bật là khu trưng bày toàn cảnh báo chí Việt Nam; khu chuyên đề "101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh"; khu giới thiệu báo chí số, công nghệ làm báo hiện đại và các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí như giải gian trưng bày ấn tượng, giải bìa báo Tết đẹp, giải chương trình phát thanh - truyền hình ấn tượng và giải giao diện báo điện tử đẹp.

Điểm nhấn đặc biệt của Hội Báo toàn quốc 2026 là Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX (năm 2025), diễn ra vào tối 21/6.

Sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức với 12 phiên thảo luận, gồm 2 phiên khai mạc, bế mạc và 10 phiên chuyên đề. Các nội dung tập trung vào chiến lược phát triển báo chí trong giai đoạn mới; công tác sắp xếp, đổi mới hoạt động cơ quan báo chí; phát triển truyền hình, phát thanh, báo Đảng, thông tấn; cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách phục vụ phát triển địa phương.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, hội báo còn có nhiều chương trình bên lề như cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026", triển lãm ảnh "Hải Phòng - Những góc nhìn báo chí" và các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn TP Hải Phòng.