Gần 1.700 tác phẩm vào vòng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức khai mạc vòng chấm sơ khảo của Giải.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025, đánh giá Giải Báo chí Quốc gia được coi là giải thưởng nghề nghiệp danh giá và uy tín nhất của những người làm báo.

Trong những năm qua, Giải đã tôn vinh các tác giả, tác phẩm có đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Năm 2025, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính chuyên nghiệp của các tòa soạn.

Quá trình sắp xếp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là sự xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đòi hỏi phải bảo đảm ổn định tư tưởng và chất lượng thông tin trong khi sắp xếp lại bộ máy. Bên cạnh đó, báo chí phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội. Bài toán tự chủ hoạt động và tìm kiếm mô hình doanh thu bền vững trong môi trường số vẫn là thách thức lớn.

Ông Nguyễn Đức Lợi (Ảnh: Trần Bình).

Song trong bối cảnh ấy, số tác phẩm gửi về dự Giải Báo chí Quốc gia vẫn giữ ở mức cao. Đặc biệt, số lượng các đơn vị tham dự Giải nhiều hơn so với các năm trước. Năm nay có 20/22 Liên Chi hội, 33 Chi hội trực thuộc và 34/34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự.

Đối với loại hình ảnh báo chí, Ban Tổ chức tiếp tục khuyến khích, cho phép cá nhân tự gửi dự thi, không cần thông qua các cấp hội; mỗi cá nhân được gửi tối đa 3 tác phẩm. Trong hai năm trở lại đây, số lượng tác phẩm dự thi đã tăng so với các năm trước.

Theo thống kê của Ban Thư ký tổng hợp, năm nay có hơn 1.750 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp hội gửi về dự Giải, trong đó có 143 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Ban Thư ký tổng hợp Giải đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa vào gần 1.700 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo theo quy định.

Dự kiến số lượng tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 là 173 tác phẩm, ít hơn năm trước 10 tác phẩm.