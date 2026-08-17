Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu hoạch lúa “chạy lũ” ở Tây Ninh

Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh, khiến một số diện tích sản xuất nông nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do ngập lũ.

Theo ghi nhận, mực nước lũ tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười tăng trung bình 2-3cm mỗi ngày đêm. Đến ngày 13/8, mực nước tại kênh Hồng Ngự đạt 1,3m, tăng 3cm so với ngày trước đó nhưng vẫn thấp hơn 34cm so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ tại xã Vĩnh Thạnh, Tây Ninh (Ảnh: Công Bình).

Do nước lũ đầu nguồn kết hợp mưa lớn, 10ha lúa Hè Thu chuẩn bị thu hoạch của hộ ông Đỗ Văn Hiếu, ngụ ấp Gò Ông Lẹt, xã Vĩnh Thạnh, bị ngập sâu, có nguy cơ ảnh hưởng năng suất.

Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết sáng 16/8, địa phương huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự cùng lực lượng tại chỗ đến hỗ trợ gia đình ông Hiếu thu hoạch lúa.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh, năm nay nước lũ về muộn và thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, khu vực ấp Gò Ông Lẹt nằm ở vùng trũng thấp nên dễ bị ảnh hưởng khi mưa lớn kết hợp với lũ.

Việc thu hoạch sớm được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại đối với diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch.

Những cánh đồng tại khu vực Đồng Tháp Mười đang bước vào mùa lũ (Ảnh: Công Bình).

Tại xã Tân Hưng, ông Nguyễn Cao Đẳng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đã thu hoạch gần 900ha lúa. Hơn 6.300ha còn lại đang ở giai đoạn khoảng 90 ngày tuổi, sinh trưởng tốt và dự kiến hoàn thành thu hoạch trước ngày 20/8.

Đối với vụ Thu Đông, xã Tân Hưng đã xuống giống 60ha, lúa trong độ tuổi 34-52 ngày. Dù chi phí vật tư nông nghiệp ở mức cao, nhờ năng suất ổn định và giá bán thuận lợi, nông dân đạt lợi nhuận khoảng 10-20 triệu đồng/ha. Vụ Hè Thu năm nay cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Trên phạm vi toàn tỉnh, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cho biết, tính đến ngày 21/7, toàn tỉnh đã gieo trồng 575.199ha lúa; diện tích thu hoạch đạt 309.372ha, năng suất bình quân 68,91 tạ/ha, sản lượng ước hơn 2,13 triệu tấn. Lúa chất lượng cao chiếm khoảng 75%.

Riêng vụ Hè Thu 2026, toàn tỉnh gieo trồng 267.119ha, đạt 98,03% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Các địa phương đã thu hoạch 28.235ha, năng suất bình quân ước 72,7 tạ/ha, sản lượng khoảng 205.275 tấn.

Dịp này có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân xã Vĩnh Thạnh gặt lúa chạy lũ (Ảnh: Công Bình).

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đối với vụ Thu Đông, toàn tỉnh đã xuống giống 26.943ha, tập trung chủ yếu tại các xã gò cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ như Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Tân Hưng, Mỹ Quý và Bến Cầu.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi, phòng trừ sâu bệnh. Dịch bệnh phát sinh chủ yếu ở mức nhẹ, chưa ảnh hưởng đáng kể đến năng suất cây trồng.

Đáng chú ý, ngành Nông nghiệp khuyến cáo những diện tích đã thu hoạch cần khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, chủ động mở đê bao đưa nước lũ vào đồng để đón nguồn phù sa tự nhiên, góp phần cải tạo đất và diệt trừ mầm bệnh lưu tồn.