Hà Nội đồng hành cùng các doanh nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 25/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố (Hanoisme) tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách và hành động với chủ đề "Doanh nghiệp Thủ đô hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số".

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, cho biết tọa đàm diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai kế hoạch về phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Xuân Hải).

Theo ông Thiết, đây không chỉ là mục tiêu về tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thủ đô. Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thực sự trở thành một trong những lực lượng hành động trung tâm.

Ông Thiết cho rằng điều doanh nghiệp cần là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, dễ dự báo, thủ tục hành chính nhanh hơn, rõ hơn, chính sách được triển khai sớm hơn, đồng thời những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp phải được tiếp nhận, phân loại, chuyển đúng cơ quan và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu tổng hợp, đôn đốc và phối hợp trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần để những phản ánh của doanh nghiệp được chuyển hóa thành thông tin phục vụ công tác điều hành và hoàn thiện chính sách.

Theo ông Thiết, mỗi phản ánh của doanh nghiệp được coi là một tín hiệu để rà soát chất lượng chính sách và chất lượng thực thi. Cải cách tốt không chỉ làm giảm chi phí tuân thủ mà còn tạo thêm niềm tin, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của thủ đô.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tăng trưởng, những cơ hội để doanh nghiệp mở rộng quy mô và các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Xuân Hải).

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, trong bất cứ nền kinh tế nào, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đều rất quan trọng. Ngay cả những nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu vẫn xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là sức sống, là động lực phát triển, bởi lực lượng này góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị của các ngành kinh tế.

Phân tích định hướng phát triển trong giai đoạn tới, ông Hùng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng chủ chốt. Trong ngắn hạn, dư địa tăng trưởng có thể đến từ đầu tư công, xây dựng, giao thông, logistics, bán buôn, bán lẻ... Tuy nhiên, về trung và dài hạn, cần chuẩn bị nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và đất nước.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme, nhấn mạnh điều quan trọng là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có đủ khả năng, năng lực hấp thụ các chính sách đã được triển khai.

Ông Mạc Quốc Anh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Xuân Hải).

Theo ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng nhiều không gian phát triển mới của Hà Nội, trước hết là từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, gồm cơ sở vật chất, giao thông, logistics và hạ tầng xanh. Đầu tư công có thể tạo động lực, dẫn dắt các lực lượng, trong đó có doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, ông cho rằng sự phát triển của đô thị thông minh, các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ số cũng mở ra những phân khúc phù hợp với năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một hướng đi khác được ông đề cập là tăng cường chuyển đổi số, đổi mới công nghệ nhằm giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI và chuyển từ tư duy bán một sản phẩm sang tư duy tham gia chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao cũng là những cơ hội đáng chú ý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.