Chi 289.339 tỷ đồng làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 24/8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng (TP Hải Phòng). Chiều dài tuyến chính khoảng 363km, chiều dài các tuyến nhánh khoảng 63km.

Dự án đi qua địa phận 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu báo cáo, giải trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm, đường đơn đối với các đoạn tuyến còn lại; tốc độ thiết kế 160km/h đối với đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, tốc độ thiết kế 120km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối TP Hà Nội và tốc độ thiết kế 80km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Dự án này áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, sử dụng sức kéo điện cho tuyến chính và đoạn tuyến nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm và sử dụng sức kéo diesel, sẽ chuyển đổi đầu máy sử dụng năng lượng sạch trong tương lai cho các tuyến nhánh kết nối cảng biển.

Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 2.075ha, số dân tái định cư khoảng 25.544 người. Sau khi điều chỉnh, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 289.339 tỷ đồng (tăng 86.108 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu đã được Quốc hội phê duyệt.).

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng (Ảnh: Ban QLDA Đường sắt).

Theo nghị quyết mới, tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án chậm nhất vào năm 2030, đầu tư đoạn tuyến nhánh kết nối ga Nam Hải Phòng với ga Nam Đồ Sơn đồng bộ với tiến độ đầu tư khu bến Nam Đồ Sơn.

UBND TP Hải Phòng được giao chịu trách nhiệm huy động vốn và hiệu quả đầu tư đoạn tuyến nhánh nối ga Nam Hải Phòng với ga Nam Đồ Sơn, khu bến Nam Đồ Sơn bảo đảm khai thác đồng bộ các công trình này, không gây thất thoát, lãng phí. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ UBND TP Hải Phòng trong quản lý thực hiện đầu tư đoạn tuyến nhánh này.