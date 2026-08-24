Hà Nội yêu cầu tổng rà soát, đẩy nhanh cấp sổ hồng chung cư cho người dân

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tập trung rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, công tác cấp “sổ hồng” cho các tổ chức, cá nhân tại các dự án chung cư thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận và phản ánh của báo chí, tình trạng nợ đọng, chậm cấp sổ hồng tại nhiều dự án chung cư vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài.

Đáng chú ý, có dự án chậm cấp sổ hồng 5-10 năm, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện đông người, giăng băng rôn kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Văn Hưng).

Để giải quyết tình trạng trên, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo yêu cầu của Thường trực Thành ủy, trước hết thành phố phải tổng rà soát toàn diện kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án chung cư trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các dự án đã đủ điều kiện.

Đối với những dự án còn vướng mắc, các cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết, xây dựng phương án cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trước hết là quyền lợi của người dân, theo yêu cầu của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên phải được báo cáo trong tháng 9.