Hà Nội có 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tối 1/2 đã tổ chức hội nghị đã bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tính đến 17h ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội khóa XVI và 248 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Các hồ sơ bảo đảm đầy đủ thành phần, đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch bầu cử.

Bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hợp).

Đối với 55 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, hồ sơ gồm danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, 55 bản tiểu sử tóm tắt và 55 bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

248 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm danh sách trích ngang, 248 bản sao tiểu sử tóm tắt và 248 bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, cho biết việc bàn giao hồ sơ ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình bầu cử, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan

Bà Mai đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thủ đô diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Việc bàn giao hồ sơ ứng cử là cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai.