Gỡ quảng cáo trái phép, xử lý nhiều vi phạm ở TPHCM

Ngày 24/5, Công an phường Xuân Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường, Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 1 (PK02), Đội Tuần tra dẫn đoàn (PC08, Công an TPHCM) tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh, kết hợp bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Trung tá Trần Văn Lơ, Phó trưởng Công an phường Xuân Hòa, cho biết, hoạt động nhằm thực hiện cao điểm 45 ngày tổng rà soát các mặt công tác, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Trung tá Trần Văn Lơ, Phó trưởng Công an phường Xuân Hòa phát biểu tại buổi lễ ra quân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau lễ phát động, các lực lượng chia thành nhiều tổ để bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Thảo và Trương Định.

Ngoài chỉnh trang mỹ quan đô thị, công an địa phương còn thu thập các số điện thoại xuất hiện trên quảng cáo có dấu hiệu liên quan tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng bóc, xóa quảng cáo trên đường Trần Quốc Thảo (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó một ngày, trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, Công an phường Xuân Hòa phát hiện L.Q.V. (SN 2007) và N.Đ.S. (SN 2008, cùng ngụ phường Tân Hòa) có hành vi dán quảng cáo hút hầm cầu trái phép trên trụ điện, tường nhà và công trình công cộng nên mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, hai người này khai được N.T.T.U. (SN 1994, ngụ phường Phú Nhuận) thuê đi dán quảng cáo. Công an phường sau đó mời U. lên làm việc và lập hồ sơ xử phạt hành chính cả ba người theo quy định.

Lễ ra quân có nhiều lực lượng tham gia (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài xử phạt, lực lượng chức năng còn yêu cầu các cá nhân liên quan tự bóc, xóa toàn bộ quảng cáo đã dán dưới sự giám sát của công an nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, các quảng cáo trái phép không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ liên quan tín dụng đen, cho vay lãi nặng, cờ bạc và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an địa phương kêu gọi người dân không tiếp tay cho việc phát tán, dán quảng cáo trái phép, đồng thời chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hai thanh niên dán quảng cáo hút hầm cầu bị Công an phường Xuân Hòa xử phạt đồng thời yêu cầu đi bóc gỡ quảng cáo (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, UBND phường Bình Hưng Hòa phối hợp với Thành đoàn TPHCM tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 166 tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Chương trình thu hút khoảng 1.500 cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân tham gia. Sau lễ phát động, các lực lượng triển khai thu gom rác, làm sạch nhiều tuyến đường và khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

“Chương trình rất ý nghĩa khi mọi người cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp”, sinh viên Trung Hiếu chia sẻ.