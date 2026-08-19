Đường bụi mù mịt ở Tây Ninh sắp được làm lại sau phản ánh của Dân trí

Ngày 19/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ dự án đường ĐT837B đoạn còn lại, dự kiến phê duyệt trong tháng 8.

Đây là tuyến đường mà Dân trí đã từng phản ánh trong bài Người dân khổ sở vì tuyến đường trải đá dang dở, bụi mù mịt ở Tây Ninh.

Theo Ban Quản lý dự án, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 3/11/2023.

Mỗi lượt ô tô chạy qua, đường ĐT837B bụi bay mù mịt (Ảnh: An Huy).

Đoạn tuyến có điểm đầu tại Km16+021 thuộc xã Hậu Thạnh, điểm cuối giao với ĐT831 thuộc xã Vĩnh Thạnh, đi qua xã Vĩnh Châu, với tổng chiều dài khoảng 41,58km. Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường sẽ được nhựa hóa, mặt đường rộng 4,5m.

Ban Quản lý dự án cho biết, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 8. Sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự án dự kiến khởi công trong quý IV năm nay.

Trước đó, theo phản ánh của báo Dân trí, tình trạng đường ĐT837B đổ đá dang dở qua địa phận xã Vĩnh Châu khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt và đi lại.

Người dân phải căng vải trước hiên nhà để hạn chế bụi (Ảnh: An Huy).

Theo ghi nhận, đoạn đường qua địa bàn xã Vĩnh Châu dài khoảng 20km, hai bên có đông dân cư sinh sống. Tuyến đường được đổ đá nền nhưng chưa thảm nhựa khiến người dân thường xuyên chịu cảnh bụi mù vào những ngày nắng.

Mỗi khi xe chạy qua, bụi từ mặt đường cuốn lên bay mù mịt. Nhiều hộ dân phải căng bạt, vải trước hiên nhà để hạn chế bụi; các vật dụng trong nhà và cây cối cũng phủ một lớp bụi. Khi trời mưa, mặt đường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho người dân và học sinh đi lại.

ĐT837B là một trong những tuyến giao thông quan trọng tại khu vực Đồng Tháp Mười, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.