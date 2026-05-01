Nam thanh niên bị bạn nhậu đâm tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 1/5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh L.T.H. (SN 1995) cùng nhóm bạn ăn nhậu tại nhà anh Trần Ngọc Thành (SN 1993). Sau cuộc nhậu, anh H. về nhà, nhưng Thành tìm đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Thành dùng dao đâm vào anh H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thành đến cơ quan công an đầu thú.

Công an xã Hàm Thuận Nam có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.