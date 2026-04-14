Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư từng được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung vào năm 2010, đến năm 2017 được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) điều chỉnh cục bộ với diện tích khoảng 28.364ha.

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, theo Quy hoạch tỉnh Bình Phước (cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2023, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư được điều chỉnh còn khoảng 25.864ha, giảm 2.500ha so với quy hoạch trước.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Phước (cũ) đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế này. Sau khi tiếp nhận, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, đánh giá quá trình triển khai và hoàn thiện báo cáo làm cơ sở xem xét.

UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện quy hoạch từ năm 2010 đến nay; đồng thời bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

Hoa Lư là cửa khẩu quốc tế duy nhất trong số 4 cửa khẩu thông thương với Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai). Cửa khẩu này được kết nối với TPHCM, vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thông qua tuyến quốc lộ 13 và quốc lộ 14.

Tuyến quốc lộ 13 nối thẳng từ TPHCM đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Google Maps).

Trong tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tỉnh Đồng Nai xác định Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư sẽ đóng vai trò then chốt trong phát triển không gian kinh tế phía Bắc của tỉnh.

Tại cửa khẩu này, tỉnh sẽ phát triển hệ thống trung tâm logistics, cảng cạn (ICD) và các trung tâm trung chuyển hàng hóa đa phương thức, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa của khu vực phía Nam.

Cửa khẩu Hoa Lư cũng được hoạch định nằm trên hành lang kinh tế "Long Thành - Chơn Thành - Đồng Xoài - Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư". Hành lang này có vai trò giao thương, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và các quốc gia trong tiểu vùng sông Mekong.