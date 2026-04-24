Đoàn kiểm tra liên ngành đột kích cơ sở giết mổ động vật ở TPHCM

Ngày 24/4, Đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM đã tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở giết mổ động vật tại phường Tân Đông Hiệp và khu vực lân cận; qua đó, phát hiện một địa điểm tổ chức giết mổ động vật trái phép.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản bà V. hành vi tổ chức giết mổ động vật trái phép (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và công an địa phương bất ngờ “đột kích” 4 địa điểm đang thực hiện hành vi giết mổ động vật.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở của bà L.T.V. (41 tuổi) tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp đang tổ chức giết mổ gia cầm trái phép. Tại hiện trường, khoảng 150kg gia cầm đã được giết mổ và 354 con vịt còn sống.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính với bà V. với hành vi tổ chức giết mổ gia cầm tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu người phụ nữ này xử lý số gia cầm đã chết và còn sống theo đúng quy định.

Gia cầm được giết mổ trái phép tại cơ sở của bà V. ở phường Tân Đông Hiệp (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm giết mổ trái phép nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.