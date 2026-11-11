Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 10/11, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy, ô tô vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh (TP Hà Nội).

Theo cảnh sát, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Theo đó, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Chính vì vậy, lực lượng CSGT đã lập các tổ công tác để xử lý nghiêm tình trạng này.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế xe ôm (Ảnh: Trần Thanh).

Đơn cử lúc 21h, tổ công tác phát hiện anh V.V.D. (SN 1984, ở Hà Nội), điều khiển xe máy mang BKS 29BC-043.xx di chuyển trên đường Trường Chinh hướng Ngã Tư Sở có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, lực lượng chức năng đã kiểm tra định lượng nồng độ cồn với tài xế D. và phát hiện người này vi phạm ở mức kịch khung là 0,564mg/lít khí thở.

Dính cồn kịch khung, tài xế nói "uống cho ấm người" và bị CSGT xử lý (Video: Trần Thanh).

"Mấy hôm nay trời rét, tôi có uống hai chén rượu trong bữa cơm tối cho ấm người. Không ngờ mức vi phạm của tôi lại cao như vậy", nam tài xế trình bày với lực lượng chức năng và bị CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Nam tài xế V.V.D. dính nồng độ cồn ở mức kịch khung (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 5 phút sau, cán bộ trong tổ công tác phát hiện ông N.X.K. (SN 1964, ở phường Đống Đa, TP Hà Nội), điều khiển xe máy mang BKS 29V3-87.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Đáng chú ý, khi thấy lực lượng CSGT, ông K. liền điều khiển xe máy lao lên vỉa hè hòng né tránh việc kiểm tra, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu kiểm tra với nam tài xế.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với ông K., CSGT phát hiện người này vi phạm ở mức 0,199mg/lít khí thở.

CSGT lập biên bản xử phạt với ông K. (Ảnh: Trần Thanh).

Trình bày với tổ công tác, ông K. cho biết bản thân làm thợ sửa chữa điện lạnh. Buổi tối cùng ngày nam tài xế đã uống một lon bia và trót vi phạm. Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt với ông K. số tiền 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cùng lúc, tổ công tác phát hiện ông L.V.V. (SN 1968, ở Hà Nội), điều khiển xe máy mang BKS 29AA-777.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở). Tại chốt CSGT, tài xế V. cho biết trong bữa tối cùng ngày đã uống 2 lon bia. Do chủ quan nghĩ CSGT không xử lý ban đêm nên ông này đã vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trương Xuân Hòa, tổ trưởng tổ công tác cho biết vào ban đêm, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có ngoại lệ hay vùng cấm. Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nhất là tại các tuyến đường, khu vực tập trung nhà hàng, quán ăn và địa bàn có nguy cơ cao.

Nhiều tài xế cố tình lao xe máy lên vỉa hè hòng trốn tránh việc kiểm tra của CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

"Đây là biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho người dân", Thiếu tá Hòa nói.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ. Đặc biệt vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế và khả năng phản xạ suy giảm khiến nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao.

"Mỗi người hãy chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn như taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về. Đã uống rượu bia thì không lái xe", vị Thiếu tá CSGT nói thêm.